Le rôle social du Daring au cœur de Molenbeek

Situé à quelques pas du familial et convivial Parc du Karreveld, le site qui accueille le Daring et ses 2 terrains dernière génération est un véritable petit coin de paradis au milieu des immeubles mais aussi un superbe écrin qui pérennise le développement d’un club qui affiche une croissance stable et maîtrisée. Avec ses 615 membres, le club bruxellois n’est évidemment pas encore au niveau du RWDM qui attire les foules au sein de la commune mais il s’est créé une place de choix et attractive dans l’offre sportive de ce coin de Bruxelles. « Grâce à nos infrastructures, nous avons la possibilité d’atteindre les 1.000 membres », explique le président Ryan Deuvaert. « Mais, même si nous alignons deux équipes fanion en division d’Honneur, nous sommes le plus petit club de l’Elite en termes de membres. Notre objectif est avant tout de conserver notre culture familiale. Voilà pourquoi une croissance de 35 à 50 membres par saison est totalement satisfaisante à notre niveau.