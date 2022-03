Standard: Emond et Dewaele incertains pour le choc wallon de dimanche à Charleroi

Le Standard sera privé de Kostas Laifis dimanche à Charleroi, qui a soigné sa déchirure au quadriceps et dont l’absence ne devrait plus être très longue.

« Il recommence à courir et va bientôt retoucher le ballon », explique Luka Elsner. Gilles Dewaele, victime d’une lésion musculaire à l’adducteur droit début février et Renaud Emond, qui a souffert d’une déchirure d’un centimètre sur le droit antérieur (cuisse), sont quant à eux incertains. « Ils travaillent beaucoup pour revenir et être disponibles pour dimanche », confie l’entraîneur des Rouches. « Je suis relativement optimiste pour Gilles et un peu moins pour Renaud, et on ne va pas aller dans des choix trop risqués. »

C’est un Luka Elsner soulagé qui s’est présenté vendredi en début d’après-midi, car s’il n’est pas encore sauvé mathématiquement, le Standard a effectué mercredi un grand pas vers le maintien. « Mais il ne faut pas en faire un flan d’avoir battu le Beerschot en ayant souffert en deuxième mi-temps lorsqu’on s’est retrouvé à dix. C’est bien d’avoir pris les trois points car le duel face à Charleroi arrive et au vu du match aller (0-3 pour Charleroi et arrêt du match), on a beaucoup de raisons de vouloir s’y présenter avec un visage plus positif. »