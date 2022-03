Plongée dans la gestion des eaux la capitale: Bruxelles se la coule douce

Aujourd’hui, 40 % de la population mondiale n’ont pas accès à une eau saine. Et d’ici 2050, prévient la Banque mondiale, la demande urbaine en eau devrait doubler. L’eau, celle qui nous fait défaut en période de sécheresse, celle qui nous submerge lors de ces inondations de plus en plus fréquentes. Celle, aussi, qui nourrit les populations autant que les imaginaires. Source de vie, mais aussi d’inspiration pour des villes qui redécouvrent ses fonctions sociales, environnementales, culturelles ou récréatives.

L’intensification de l’urbanisation et la crise climatique n’épargnent pas Bruxelles. Ses habitants vont-ils mourir de soif ? De noyade ? Comment les acteurs du cycle de l’eau concilient-ils croissance urbaine et gestion durable des ressources en or bleu ? Ces questions sont au cœur de l’enquête menée par 11 étudiants en dernière année de journalisme à l’Ihecs, en collaboration avec Le Soir.