Prosper: «Oui au shopping dominical à Dansaert»

Ce n’est pas une, mais trois vitrines dédiées aux produits d’horlogerie et de joaillerie de luxe que Prosper s’apprête à ouvrir dans le centre de Bruxelles, rue Dansaert.

Un choix qui ne doit rien au hasard à en croire les deux associés à la barre de l’enseigne commerciale, Brice Wittmann et Jean-Baptiste Tardy. « La question de l’endroit était primordiale, indique le duo. Notre volonté est de proposer une approche différenciée de l’horlogerie fine en essayant notamment de toucher des clients qui n’auraient pas forcément l’idée ou l’envie d’aller du côté du boulevard de Waterloo à cause du côté intimidant que peuvent avoir certaines grandes maisons. Notre ambition est de recruter une nouvelle génération de collectionneurs avec un aspect plus décontracté et relax. »