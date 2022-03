Le commerce du luxe en plein essor à Bruxelles

Les entreprises et les riches particuliers tournent le dos à Bruxelles. Ce message empreint de sinistrose autour d’une Région sur le déclin revient régulièrement. L’essor du commerce du luxe montre toutefois une réalité plus positive. Plusieurs maisons prestigieuses, notamment celle d’Yves Saint Laurent et Panerai, ouvrent en effet une boutique à Bruxelles. La célèbre entreprise française s’installera au boulevard de Waterloo avant l’été. La marque de montres de luxe italienne vient de prendre, elle, ses quartiers rue Dansaert (voir ci-contre). Ces deux arrivées se rajoutent aux ouvertures en 2021 de l’horloger MCW Collection à Uccle ou de l’hôtel 5 étoiles Juliana dans le centre. Elles confirment la bonne santé du secteur et la capitale comme son épicentre belge. Les autorités de la Ville de Bruxelles voient d’un très bon œil les installations de Panerai et Yves Saint Laurent.