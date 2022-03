Edward Still: «Charleroi-Standard, c’est le match de la saison pour les supporters»

Les Zèbres ont l’occasion de battre le Standard pour la deuxième fois de la saison ce dimanche après le 0-3 de l’aller. « Je m’attends à un match avec beaucoup d’intensité. Lors de l’aller, on avait bien géré notre temps faible en début de match et il faudra le faire à nouveau si cela se présente ce dimanche. Être premier club wallon n’a pas d’impact sur la façon dont on prépare ce match, mais ce qui est sûr, c’est qu’on aimerait être plus haut au classement que ce qu’on est et on sait pourquoi ce n’est pas le cas », souligne Edward Still.

Après les incidents du match aller, un millier de supporters liégeois seront présents ce dimanche. « Je suis entraîneur et je n’ai pas à dire si c’est bien ou pas qu’ils soient là. Mais en tant que supporter de football, c’est une bonne chose, tant mieux qu’il y ait des supporters adverses. On connaît l’importance de ce match, c’est le match de la saison pour les supporters. On se rend compte de l’ampleur de cette rencontre. »