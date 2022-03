Passage en code jaune ce lundi: ce qui va changer

Le comité de concertation a décidé de passer en code « jaune » dès ce lundi, mettant fin à la majorité des restrictions en vigueur jusqu’ici. Avec le code jaune, le Covid Safe Ticket disparaît. L’obligation du port du masque est levée partout (donc notamment pour les plus de 12 ans dans l’enseignement) sauf dans les transports en commun (trains, trams, bus à l’exception des gares et de l’aéroport) et les établissements de soins (hôpitaux, maisons de repos).

Le masque reste toutefois recommandé notamment à l’intérieur et dans les endroits où la distance (sociale) de 1,5 mètre ne peut être garantie, dans les lieux d’encombrement exceptionnel et dans les secteurs où des employés sont en contact étroit avec le public (comme par exemple le secteur des titres-services et les soins à domicile).