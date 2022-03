Laurent Baffie: «Je ne rentre dans aucune case»

Bientôt sur les scènes du Cirque royal et du Forum, Laurent Baffie invite son public à se poser des questions avec lui. Ce spectacle est un ovni, assure l’humoriste, célèbre pour allier grivoiseries et sens de l’absurde.

S’il est aujourd’hui moins présent à la télévision et à la radio, Laurent Baffie ne chôme pas pour autant. Dans sa besace à projets : un livre, une pièce de théâtre, un film, un téléfilm. Et puis un spectacle qui passe, vendredi et samedi prochain, par la Belgique.

C’est sur la route, la casquette vissée sur la tête, décontracté, à la fraîche, façon Valseuses, que l’homme qui vanne plus vite que son ombre nous a accordé cette interview.