Le Standard demande que l’exclusion de Noë Dussenne face au Beerschot soit jugée suffisante

Une sanction que le Standard et son joueur n’avaient pas acceptée. « Je ne suis pas un méchant joueur et je ne n’ai jamais voulu mettre un coup à Vaca », a expliqué Dussenne. « Il me retient et j’ai juste voulu le repousser ».

Me Grégory Ernès, qui assurait la défense du joueur, a montré deux phases de jeu similaires, lors de FC Bruges – Antwerp où Hans Vanaken met sa main au visage de Frey et lors de FC Bruges – La Gantoise en demi-finale de Coupe où Dennis Odoi en fait de même avec Tissoudali. « Le VAR n’était même pas intervenu », a insisté Me Ernès avant de demander, à titre principal, que le Conseil disciplinaire juge l’exclusion suffisante. Le Parquet continue de son côté à demander une suspension de trois matches effectifs et un quatrième avec sursis. La décision est attendue ce vendredi après-midi.