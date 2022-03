Port du masque dans les magasins: le Codeco a tranché

Le même Codeco encadre en outre, verrouille presque, l’hypothèse d’un retour au CST à l’avenir. Ce retour ne sera pas automatique. D’abord, la « plus-value épidémiologique » du CST sera évaluée pour décider de son maintien ou non dans le baromètre. Ensuite, la réactivation ne pourra se faire que dans une situation d’urgence épidémique dûment décrétée dans les règles légales. Et même dans ce cas-là, le Comité de concertation devra encore se prononcer sur le retour du CST.

Par ailleurs, l’obligation du port du masque est levée partout (donc notamment pour les plus de 12 ans dans l’enseignement) sauf dans les transports en commun (trains, trams, bus à l’exception des gares et de l’aéroport) et les établissements de soins (hôpitaux, maisons de repos). Enfin, le port du masque ne sera plus de mise dans les magasins.