L’eau du robinet, à boire les yeux fermés?

Uranium, arsenic, benzène ou encore pesticide : ces composants se retrouvent tous dans l’eau qui sort de votre robinet. Et il y a encore plus fou : malgré leur présence,

Puis-je boire l’eau du robinet sans crainte ? Pour en avoir le cœur net, rien de plus facile : il suffit de se rendre sur le site de Vivaqua. L’intercommunale y publie les résultats des analyses qu’elle effectue tous les mois pour ses six réservoirs. Mais pas seulement : l’eau est analysée à chaque étape de la production, du transport et de la distribution de l’eau. Sans compter les contrôles surprises, aussi appelés contrôles légaux, chez les particuliers. Pas le choix : sans le feu vert du laboratoire, pas d’eau dans le robinet. « On analyse un peu plus de 300 paramètres », nous confie Eric Chauveheid, docteur en sciences chimiques et responsable qualité de l’eau chez Vivaqua.