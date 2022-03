Le moine Yogi Adityanath, carte électorale décisive de Modi

Telle une apparition divine, l’hélicoptère descend du ciel dans la campagne de Gorakhpur, aux confins de l’Uttar Pradesh et à l’orée du Népal. Une onde d’émerveillement électrise la foule. Dans ces villages, les rallyes électoraux sont une fête, égayée par les vendeurs de jus de canne à sucre et les familles parées d’écharpes, de coiffes et de drapeaux aux couleurs safran du BJP, le parti nationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi. Emergeant d’un tourbillon de poussière apparaît le moine Yogi Adityanath, star de l’extrémisme hindou et héritier possible de Narendra Modi. De petite taille et drapé dans une robe orange, crâne rasé et anneaux aux oreilles, celui que tous appellent ici « Maharaj », le Roi, offre le même sourire bienveillant des photos qui saturent depuis un an des pages publicitaires entières de la presse indienne.