Thibaut Courtois sur son penalty arrêté face à Messi: «Vu ce qu’il représente en tant que joueur, ça reste un moment particulier dans une carrière»

Une fois par mois, le Diable rouge s’exprime sur son actualité et ses différentes passions dans son podcast. Dans ce deuxième épisode, Courtois revient sur sa prestation phénoménale contre le Paris Saint-Germain et ses différents arrêts décisifs, dont ce fameux penalty arrêté face à Leo Messi. « Évidemment, à cause du joueur qu’il est, c’est un beau moment et un moment particulier dans votre carrière, mais ça ne veut rien dire, ou peu, si on ne passe pas au tour suivant. Malgré la défaite, c’était déjà le troisième penalty arrêté par Courtois cette saison, il dévoile ses différentes astuces. « Ce que je fais, et la plupart des gardiens de but le font aussi, c’est d’étudier les tireurs. Certains ont un côté préféré, peut-être qu’un autre en a marqué trois sur le même côté et est confiant. Au moment du penalty, tu le regardes, tu y penses et tu y vas. » L’ancien joueur de Chelsea plonge rarement à l’intuition, en étudiant méticuleusement ses adversaires, il sait déjà ou plonger bien avant la rencontre. « En théorie avant le match, je sais déjà où aller en fonction du joueur. Avec toutes les statistiques, des fois si quelqu’un court plus vite ou plus lentement, c’est qu’il va tirer là, ou s’il s’élance hors de la surface ou à l’intérieur de la surface, ce sont des petits gestes que nous essayons de rechercher. »

En attendant, si le Real Madrid est encore en vie en Ligue des Champions, il le doit en grande partie à son gardien. Méconnaissables, les Madrilènes n’ont rien proposé et ont subi le jeu des Parisiens pendant 90 minutes. Après une élimination en Coupe du Roi début février face à Bilbao, le Real connaît pour l’instant une deuxième partie de saison compliquée. « Je pense que c’était un mois avec des hauts et des bas. Être éliminé de la Coupe, on ne s’y attendait pas. Le match aller n’a pas été bon à Paris, mais au final, tout est encore ouvert. Il y a un match retour et je pense que le Bernabeu a vécu de nombreux moments comme celui-ci, avec de grandes remontadas, et nous espérons faire de même ».