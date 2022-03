Un colis raté? Les points de réception alternatifs se multiplient

L’objet n’en finit pas de prendre de la place dans notre quotidien. En 2020, ce sont près de 336 millions de colis qui ont été distribués dans le royaume (+366 % en dix ans !). Cela représente 30 colis par habitant et par an, un chiffre qui a, lui, quadruplé, d’après l’IBPT. Bref, ce sont donc près d’un million de paquets qui se baladent chaque jour sur les routes belges. Où sont-ils livrés ? Pas de chiffres précis disponibles. Certains rejoindront un point relais ou un bureau de poste. D’autres seront acheminés directement au domicile du client. Selon une étude internationale menée en 2019 par l’association IPC (International Post Corporation), c’est même l’option la plus souvent choisie. Sauf que pour le livreur, il y a un risque, celui de se retrouver face à une porte fermée et un paquet sur les bras. Durant la crise, on estime que 10 % des colis repartaient avec le livreur. Assez peu finalement. Mais le retour progressif des travailleurs au bureau pourrait bien faire grimper les statistiques.