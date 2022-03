Alexander De Croo après le Codeco: «C’est une page importante qui se tourne»

« C’est une page importante qui se tourne et un symbole de notre résilience et de notre persévérance face à une pandémie qui nous a laissé peu de répit », a déclaré le Premier ministre dans la foulée de l’annonce des mesures.

Le Comité de concertation a tranché et Alexander De Croo a détaillé les mesures qui viennent d’être décidées à l’occasion d’une conférence de presse.

« Nous avons traversé des monts et des marées ensemble, a-t-il poursuivi. On a lutté contre plusieurs variants, traversé cinq vagues et payé un lourd tribut humain. 30.000 de nos compatriotes sont morts de ce virus », a rappelé Alexander De Croo.