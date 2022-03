Pression maximale pour colmater les fuites

Dans une rue animée au cœur de la commune de Forest, un trou. Puis deux têtes. L’un s’appelle Salvaro, et c’est son nom. L’autre, Alvaro, et c’est son prénom. Colmater des fuites, c’est loin d’être une première pour ces deux ouvriers de Vivaqua.

Des missions comme celle-ci, le duo en remplit quotidiennement. « Des fuites, on en répare deux ou trois par jour, si pas plus. » De quoi se questionner sur la question de la quantité d’eau perdue. Et à cette interrogation, il n’est pas possible de donner une réponse claire puisque, par définition, ces fuites sont « cachées ».