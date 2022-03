SkipPutin: Dites aux Russes la vérité sur l’invasion de l’Ukraine!

Des écrivains (d’expression russe et internationaux) invitent les russophones de tout bord à raconter aux Russes la vérité sur l’invasion de l’Ukraine dans leur langue.

Aujourd’hui, la langue russe est utilisée par l’Etat russe pour attiser la haine et justifier la guerre honteuse contre l’Ukraine. C’est en russe que les médias officiels ne cessent de répéter en boucle les mensonges qui créent l’écran de fumée autour de cette agression.

Les citoyens russes sont nourris de mensonges depuis de nombreuses années. Les sources d’information indépendantes ont presque entièrement disparu et les chefs de l’opposition ont été réduits au silence. La machine de propagande de l’Etat travaille sans relâche.

Parlez et écrivez !

Dans cette situation, il est essentiel de révéler aux citoyens russes toute la vérité sur l’agression russe contre l’Ukraine. Sur les souffrances et les pertes de la nation ukrainienne. Sur les civils pris pour cible et tués. Sur le danger pour l’ensemble du continent européen. Et peut-être même pour l’ensemble de l’humanité compte tenu de la menace nucléaire. À lire aussi Malgré la propagande du Kremlin, des Russes osent dire «niet» à la guerre

Vous partagez leur langue et ça compte.

S’il vous plaît, utilisez tous les moyens de communication possibles. Téléphones. Messageries. Courriels. Joignez les personnes que vous connaissez. Joignez les personnes que vous ne connaissez pas. Dites la vérité. Si Vladimir Poutine est aveugle et sourd, peut-être les Russes écouteront-ils ceux qui parlent la même langue.

Cette guerre injuste doit être arrêtée.