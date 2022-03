Un mois de mars décisif pour Philippe Clément à Monaco

Arrivé début janvier en provenance de Bruges, Philippe Clément semble déjà se trouver sur un siège éjectable à l’AS Monaco. Après 7 matchs de championnat, les Monégasques n’ont pris que 9 points sur 21, un bilan assez faible quand on additionne à cela l’élimination aux tirs au but à Nantes en demi-finale de la Coupe de France. Pour le journaliste Sirik Geffray, commentateur à Eleven Sports, les prochaines semaines seront cruciales pour l’ancien Brugeois. Selon lui, les dirigeants sont très satisfaits de son travail et les joueurs ne se plaignent pas non plus de son approche, mais le gros problème de Monaco, c’est son manque d’efficacité.

« Le week-end dernier, tout s’est mis en place lors de la défaite 1-2 contre Reims : Monaco a vidangé plusieurs occasions, a marqué un but avant d’encaisser le 1-2 à la 94e minute. » En Ligue 1, le club de la principauté n’a plus gagné depuis le 8 février dernier contre Amiens avec une victoire 2-0. Depuis, ils connaissent une mauvaise période avec seulement 2 points sur 9 contre des équipes du bas de tableau. Prochain rendez-vous ce dimanche à Marseille, un déplacement plus que compliqué pour les champions de France 2017.