Vincent Kompany: un candidat pour remplacer Roberto Martinez chez les Diables après le Mondial?

Dans « En attendant le match », le talk foot de Sudinfo et Le soir, nos spécialistes Jean-François Remy, Mbo Mpenza, Philippe Dewitte et Guillaume Raedts sont revenus sur la possibilité de voir Vincent Kompany sélectionneur fédéral après l’ère Martinez.

Partira, partira pas ? L’avenir du sélectionneur à la tête des Diables rouges s’écrit en pointillé. S’il est quasi certain de le voir diriger notre génération dorée pour un troisième tournoi majeur après la Coupe du Monde 2018 et l’Euro 2020, continuera-t-il l’aventure au-delà du mondial ? En cas de départ, qui pour le remplacer ? Vincent Kompany est-il déjà prêt pour prendre ce poste ? Pour l’ancien international belge, Mbo Mpenza, ce n’est pas encore le moment. « Non, trop tôt. Pour moi c’est trop tôt, ce n’est pas possible. » Un avis que partage notre journaliste Guillaume Raedts. « Je ne sais pas si c’est trop tôt, mais n’est-ce pas trop compliqué avec ce groupe-là. C’est un groupe qu’il a connu et avec qui il a vécu tellement de choses, arriver avec un nouveau statut, ça me paraît compliqué. » Philippe Dewitte intervient et serait quant à lui, favorable à cette idée. « Pour moi si, car après Martinez, il faudra une forte personnalité, il a bien fait ses gammes, il n’est pas encore au top, mais il arrive déjà à un niveau très intéressant en tant qu’entraîneur et si ce n’est pas lui, qui d’autre ? ».

Réussir à Anderlecht avant tout

Revenu à Anderlecht à l’été 2019 dans un rôle d’entraîneur-joueur, ce n’est qu’en août 2020 qu’il prend officiellement seul les commandes du club bruxellois. Une expérience avec un goût d’inachevé s’il venait à quitter les mauves dans quelques mois, comme le pense Mpenza. « Il est occupé de faire ses gammes dans un championnat belge compliqué, mais de là à dire qu’il doit être entraîneur fédéral, il y a un pas à ne pas franchir. Ça ne fera que deux ans qu’il entraîne ». Si les réponses de nos experts sont assez négatives, ils ne doutent pas une minute que l’ancien capitaine de Manchester City sera un jour à la tête de notre sélection. « Soyons clair, il a l’étoffe pour l’être un jour, mais je ne pense que même dans sa tête, il ne pense pas à ça maintenant, il veut d’abord réussir son pari à Anderlecht » déclare Jean François Remy. Pour le rédacteur en chef de Voo Sport World, réussir dans ses deux « maisons », Anderlecht et City, serait plus judicieux que d’être sélectionneur fin 2022. Le voir remplacer Pep Guardiola à Manchester City semble plus crédible à l’heure actuelle que de le voir succéder à Roberto Martinez après le Mondial au Qatar.

Une opportunité à ne pas manquer ?

Philippe Dewitte précise que le train ne passera peut-être qu’une fois pour le célèbre numéro 4, de quoi le faire réfléchir. « On a toujours dit Gerets le sera un jour, Preud’homme le sera un jour, ils ne l’ont finalement jamais été. » Guillaume Raedts surenchérit. Pour lui, il n’y a pas d’inquiétude à avoir. « On dit toujours que le train ne passe qu’une fois, pour Vincent Kompany, le train repassera plusieurs fois jusqu’au moment où il sera sélectionneur ». En conclusion, tous sont unanimes sur une chose, l’ex capitaine des Diables rouge à l’étoffe pour endosser un jour dans sa carrière le rôle de sélectionneur de la Belgique.