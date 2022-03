Des jardins de pluie pour sauver Bruxelles de la noyade

Il est 9 heures ce mardi 16 novembre. Léa attend dans le hall de la maison communale de Watermael-Boitsfort. Les représentants communaux sont en retard. Elle fait partie des Etats généraux de l’Eau à Bruxelles (Egep) et de Brusseau, un projet bruxellois qui propose des aménagements territoriaux pour réduire les risques d’inondations. A l’ordre du jour, la proposition de création d’un bassin d’orage à Ten Reuken par la Société bruxelloise de Gestion de l’Eau, nouvellement renommée Hydria. Encore et toujours du béton, s’inquiètent de nombreuses associations. Le projet prévoit la construction d’un bassin de 5.000 m3, l’équivalent d’un peu moins de deux piscines olympiques. Juste à côté d’une zone Natura 2000. Le but : récupérer et stocker les eaux de pluie dans un grand réservoir.