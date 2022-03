Des espaces bleus pour faire baisser le mercure

Bruxelles souffre de canicules plus intenses que ses alentours ruraux. En cause : le phénomène des îlots de chaleur urbains. Pour rafraîchir la capitale, il y a les espaces verts. Mais l’eau est aussi un excellent climatiseur. A certaines conditions…

A Bruxelles, tous les habitants n’ont pas chaud de la même manière. Au centre-ville, le thermomètre affiche en moyenne 3 degrés de plus que dans ses alentours, selon l’institut flamand Vito. Comparé aux zones rurales, le centre de la capitale souffre de trois fois plus de périodes de fortes chaleurs, ce qui peut avoir des conséquences sur le bien-être de ses habitants mais aussi sur l’environnement. Ce n’est pas un phénomène propre à Bruxelles, mais aux villes en général. Il s’agit de l’îlot de chaleur urbain. Les nombreux espaces bétonnés absorbent la chaleur et l’emmagasinent pour la rejeter dans l’atmosphère la nuit. On a tendance à l’oublier, mais pour diminuer les températures, l’eau peut jouer un rôle. Mais pas de n’importe quelle manière.