«Longtemps, nous ne nous sommes pas réveillés»

Nous voulons que nos enfants et petits enfants naissent libres. C’est pourquoi nous espérons un prochain dégel, mais pouvons-nous changer seuls le climat de la Russie ? Il est illusoire et absurde d’attendre encore que ce dégel vienne du Kremlin, comme ce fut le cas sous Gorbatchev. Il est tout aussi illusoire d’attendre que l’Occident nous tende la main. C’est à peine s’il réagit à la politique antiterroriste de Poutine. Du reste, la Russie telle qu’elle est aujourd’hui est parfaitement à son goût. Tant qu’il l’approvisionne en vodka, en caviar, en gaz, et en pétrole, le marché russe, tout exotique qu’il est, fonctionne en tout point comme l’Occident le veut. L’Europe et le reste du monde sont parfaitement satisfaits de la manière dont les choses se passent sur un sous-continent qui représente un sixième des terres émergées de la planète. “Al-Qaïda, al Qaïda”, entendons-nous partout psalmodier.