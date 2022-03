Tous les Bruxellois dans le même bain

Après plusieurs confinements successifs, la question de l’accès à l’espace public pour tous s’est installée dans les mentalités. Souvent, la même conclusion revient : Bruxelles manque de lieux de loisirs et de détente en plein air. Et si la solution était la baignade urbaine ? Trois projets sont sur les rails.

Des enfants jouent dans l’eau fraîche sous un ciel nuageux. Les parents refont le monde à quelques pas des péniches qui passent. Les jeunes du quartier qui travaillent sur le site installent une toile pour la projection du soir. Voilà l’ambiance conviviale et agitée de Flow, la piscine installée l’été dernier au bord du canal à Anderlecht, entre Veeweyde et la Petite-Ile. Plus petite que la plupart des piscines communales, elle n’a pourtant pas manqué de visiteurs. Du quartier mi-résidentiel mi-industriel où elle était installée, ou depuis l’autre côté de la ville, petits et grands ont plongé dans ce projet pilote porté par Pool is Cool. L’association milite depuis 7 ans pour le retour de la baignade en plein air à Bruxelles. Et après des années de tergiversation sur le sujet, il semblerait que les autorités se décident enfin à se mouiller.