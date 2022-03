Comité de concertation: voici les mesures qui restent en vigueur

De nombreuses restrictions imposées depuis le début de la pandémie de coronavirus tomberont dès ce lundi 7 mars. « Une page importante qui se tourne » selon Alexander De Croo. Cependant, certaines règles restent en vigueur, on fait le point.

Ce vendredi le Comité de concertation a tranché. Lors d’une conférence de presse qui a suivi, Alexander De Croo a détaillé les mesures qui ne devront plus s’appliquer en Belgique à partir de ce lundi. Cependant, quelques mesures comme le port du masque dans les transports en commun resteront d’application.

À lire aussi Coronavirus: pourquoi on ne devrait plus avoir besoin de booster à l’avenir

Le port du masque

L’obligation du port du masque est levée partout y compris dans les gares et les aéroports. Il reste obligatoire dans les transports en commun c’est-à-dire dans les trains, les trams et les bus. Il sera également obligatoire dans les établissements de soins comme les hôpitaux et les maisons de repos.