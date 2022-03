Coronavirus - "Soulagement" pour le monde de l'entreprise

La crise du coronavirus laisse la place à la crise ukrainienne, fait valoir le Voka: "Il est certain que nos entreprises seront également fortement touchées par la guerre, notamment par la réduction des exportations, la hausse des prix de l'énergie et des matières premières et les problèmes d'approvisionnement", affirme Hans Maertens, administrateur délégué de l'organisation.

"Si chacun gère maintenant cette liberté retrouvée de manière responsable, un effet yo-yo pourra être évité, et les entreprises et leurs collaborateurs pourront se concentrer pleinement sur les difficultés résultant de la guerre en Ukraine", déclare la FEB dans un communiqué.

Avec le passage en code jaune, la FEB espère voir le "début d'un avenir dans lequel le coronavirus jouera un rôle de plus en plus réduit".

Le Comité de concertation consacré à la pandémie de Covid-19 a décidé vendredi que la Belgique basculerait en "code jaune" dès lundi. La plupart des restrictions disparaîtront, a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo. Le Covid Safe Ticket ne sera plus utilisé, les restrictions d'accès et de capacité seront levées dans les différents évènements et dans l'horeca, et l'obligation généralisée de port du masque dans les espaces publics et clos prendront fin.