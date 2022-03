Seraing: comment les Métallos peuvent bousculer les Brugeois

Rigueur défensive et réalisme seront impératifs pour espérer compliquer la tâche des champions en titre mais l’arme sérésienne est avant tout mentale : ne rien avoir à perdre.

C’est l’histoire de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. En revenant bredouille du Gaverbeek, Seraing laisse filer Waregem. Le fait est. Il y a donc une mauvaise affaire réalisée dans le chef des Métallos. Personne ne pourra le nier. Toutefois ce constat a quelque chose de réducteur, il ne tient pas compte du contenu. Lui, il est de nature à générer un espoir réel. Dans cette joute à six points, Seraing a retrouvé son football. Dominant son adversaire. S’adjugeant de manière outrancière la possession de balle. Se créant des possibilités de but. Ce qui aujourd’hui fait dire ceci à Jean-Louis Garcia : « Quand je revois les images, je me dis que même avec un point, j’aurais été déçu ». Dans ces cas-là, le travail mental mené au niveau du groupe devient prioritaire. Il faut insuffler la confiance. Relever ce qui n’a pas fonctionné, tout en mettant en avant le positif. « Nous avons analysé une séance vidéo », poursuit le coach. « Mes joueurs se sont montrés très participatifs ».