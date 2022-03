Obligation vaccinale, masques FFP2… tout ce qu’il faut savoir sur les règles covid pour partir en voyage

Pour rentrer en Belgique, seul le CST sera nécessaire, sauf pour les ressortissants de pays non-européens comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou le Japon. Il en est de même pour le Passager Locator Form (PLF).

Pour se rendre en France

La Belgique est actuellement une zone verte, au même titre que tous les autres territoires européens. Voici donc les règles à respecter pour se rendre en France :

– Les voyageurs de douze ans ou plus ne disposant pas d’un justificatif attestant d’un schéma vaccinal complet ou d’un certificat de rétablissement au covid devront présenter avant le déplacement le résultat négatif d’un test PCR de moins de 72 heures ou antigénique (TAG) de moins de 48 heures.

Cette obligation ne concerne pas les déplacements des professionnels du transport routier dans l’exercice de leur activité et les déplacements par voie terrestre suivants :

– Déplacements d’une durée inférieure à 24 heures dans un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour du lieu de résidence ;

– Déplacements professionnels dont l’urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d’un test ou examen de dépistage.

Par ailleurs, le Covid Safe Ticket (ou pass vaccinal) est toujours demandé pour accéder aux bars, restaurants, lieux culturels, transports de longue distance… mais seulement jusqu’au 14 mars. A partir de cette date, ne sera plus d’application sauf dans les établissements médicaux (hôpitaux, maisons de retraite…). De même, le masque, actuellement requis dans les lieux publics clos, ne sera plus obligatoire sauf dans les transports.

Pour se rendre en Espagne

Tous les passagers arrivant en Espagne par voie aérienne ou maritime, y compris ceux en transit vers d’autres pays, doivent remplir un formulaire de contrôle sanitaire avant le départ et obtenir leur QR code pour le présenter à l’embarquement et aux contrôles sanitaires à leur arrivée en Espagne :

Par avion : via le site web https ://spth.gob.es

Par mer (ferries) : via le site web https ://spthm.puertos.es/

Pour les voyageurs en provenance d’une zone à risque (actuellement toute la Belgique) : tous les voyageurs de 12 ans et plus doivent être en possession :

– soit d’un résultat négatif de test NAAT (PCR, TMA ou LAMP) réalisé dans un délai maximal de 72 heures avant l’arrivée en Espagne ou de test antigénique (pas d’autotest) réalisé dans un délai maximal de 24 heures avant l’arrivée en Espagne,

– soit d’un Certificat covid numérique de l’UE (Covid Safe Ticket) valide.

Le masque est obligatoire dans tous les lieux publics clos. Pour les autres mesures, ce sont les Communautés autonomes qui décident quelles restrictions s’imposent sur leur territoire.

Pour se rendre en Italie

Pour entrer sur le territoire italien, le « Green pass » (Covid Safe Ticket), est suffisant pour tous les ressortissants des pays européens.

Il faudra néanmoins remplir un Passenger locator form européen.

En Italie, le masque FFP2 est obligatoire dans tous les moyens de transport, y compris les avions. Il est également obligatoire dans les cinémas, les théâtres, salles de concert et d’événements sportifs. Certaines activités comme les hôtels, restaurants et autres espaces public en intérieur nécessite de montrer un Covid Safe Ticket valide.

Pour se rendre aux Etats-Unis

Depuis le 8 novembre 2021, une interdiction d’entrée globale est en vigueur pour des voyageurs non vaccinés vers les Etats-Unis. En plus, il faut présenter les résultats d’un test covid fait au plus tôt un jour avant le départ. Les conditions précises sont déterminées par cette décision des « Centers for Disease Control ».

Une vaccination complète implique d’être vacciné depuis au moins deux semaines avec : une dose du vaccin Janssen ou deux doses d’un des vaccins suivants : Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield, BIBP, Sinopharm, Sinovac. Une combinaison d’une dose respective de deux vaccins distincts dans la liste ci-dessus est également acceptée.

Tous les passagers aériens arrivant aux Etats-Unis en provenance de l’étranger doivent être testés au plus tôt un jour avant le départ de leur vol, et doivent fournir la preuve d’un résultat négatif ou une déclaration de guérison du covid d’un fournisseur de soins de santé ou de l’autorité de santé publique.

Sans la documentation suivante, la compagnie aérienne refusera l’embarquement :

– Preuve d’un test viral covid négatif

– Une preuve du test positif covid et une lettre de votre fournisseur de soins de santé de l’autorité de santé publique indiquant que vous avez été autorisé à voyager après avoir été déclaré guéri du covid.

Interdiction de se rendre au Japon pour des raisons touristiques

A partir du 1er mars 2022, l’interdiction d’accès au territoire japonais pour tout voyageur étranger ne sera d’application que pour les voyageurs se rendant au Japon pour raisons touristiques. L’entrée des autres catégories de voyageurs est autorisée, sous la supervision des organisations qui invitent ces voyageurs au Japon. Attention, les voyageurs belges qui ne résident pas au Japon et qui souhaitent s’y rendre, doivent demander au préalable un visa auprès de l’Ambassade du Japon de leur lieu de résidence (l’exemption de visa court séjour – moins de 90 jours – pour les voyageurs belges est toujours suspendue).