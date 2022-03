Christian Piot: «Henkinet mérite de continuer au Standard, Bodart mérite du repos»

Christian Piot, l’ancien keeper iconique de Sclessin et des Diables rouges, se penche au chevet de son club de toujours. En pointant les maux, avec ses mots, sans tourner autour du pot, y compris concernant la problématique des gardiens. À ses yeux, les joueurs sont les premiers coupables de ce qu’il estime être « une saison indigne ». Plus encore qu’une direction aux abois et que des supporters qui ont trop souvent débordé du cadre.