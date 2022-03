Steven Van Gucht: «Si la période reste stable, nous pourrons dire que la pandémie est terminée»

Le Comité de concertation a tranché ce vendredi. La Belgique passe en code jaune de son baromètre corona et fait tomber de nombreuses mesures sanitaires.

Était-ce le dernier codeco ? « Je l’espère. Il y a d’autres chats à fouetter maintenant », a répondu M. Van Ranst. « Les chiffres vont dans la bonne direction ». Si le nombre d’admissions quotidiennes à l’hôpital se situe encore au double de la limite de 65, il diminue d’environ 27 à 28 % chaque semaine. « Si on peut maintenir ce rythme, on arrivera à cette limite de 65 le 20 mars », a expliqué le virologue.

Selon lui, il faudra attendre de voir quels variants émergent encore et quel effet aura, par exemple, le virus de la grippe. « Les virus varient continuellement, c’est un fait virologique. De fortes hausses pourraient encore venir et nous devrions alors changer de stratégie à nouveau (…) Il s’agit de comprendre ce que cela signifiera pour la charge de malades. Les hôpitaux peuvent-ils faire face aux infections dans le cadre d’un fonctionnement normal, comme pour la grippe ? Si non, nous devrons peut-être revenir à l’utilisation de masques buccaux. C’est difficile à prévoir. »