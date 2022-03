Revanche dans le choc wallon, défense à 3 ou à 5, préparation…: Luka Elsner à cœur ouvert avant Charleroi-Standard

Revanche. « Au vu du match aller (0-3 et arrêt prématuré du match), on a beaucoup de raisons de vouloir se présenter à Charleroi de la meilleure des manières et d’essayer de rectifier un peu le tir. Il y a perdre et perdre de la manière dont on a perdu la manche aller. La manière n’avait pas été bonne et la manière dont ce match s’est terminé et ce que cela a généré derrière, on en est responsable. Il va falloir montrer un autre visage sur cette rencontre ».

Ambitions. « C’est d’abord d’avoir une continuité en termes de motivation. Ce qu’on a montré dans l’engagement et l’intensité de notre phase défensive m’a plu. On a fait beaucoup de bonnes choses dans les retours défensifs, dans l’engagement de tout le monde dans les duels. Même contre La Gantoise, c’était de bonne facture. Je veux continuer à voir des joueurs qui s’accrochent et font 20-30 mètres pour revenir. Cette dynamique défensive aide vraiment à avoir un jeu un peu plus concret. J’aimerais voir ça jusqu’en fin de saison… »

Défense à trois, ou à cinq. « Quand on est resté à quatre derrière mercredi après l’exclusion de Dussenne, il y a eu dix minutes de flottement. Et cela s’est calmé quand on est repassé à cinq. Beaucoup de joueurs se sentent bien dans cette structure, dont Bope Bokadi qui est à l’aise dans ce rôle-là. J’ai aussi retrouvé un Cimirot qui, dans cette fonction de balayage devant la défense à trois, a été vraiment performant ».

Préparation. « La manière dont on termine les choses conditionne souvent la suite, Il ne faut donc pas perdre de temps. Chaque jour compte pour préparer le futur à court et moyen terme. La volonté est présente de prendre plus de points que les 32 actuels, de mettre un peu de pansement sur les plaies de la saison. Les supporters le méritent et j’ai envie qu’ils puissent voir sur les derniers matches une équipe entraînante et qui gagne ».