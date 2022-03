Podcast – Jean-Jacques Annaud ravive l’incendie de Notre-Dame Le réalisateur Jean-Jacques Annaud revient avec un documentaire sur l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris et sur le travail effectué par les pompiers pour sauver l’édifice.

Publié le 4/03/2022

15 avril 2019, peu après 18h, un incendie se déclare dans la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les images feront le tour du monde, les flammes dévorent la flèche, une partie des toitures et la charpente pendant plus de 15 heures.

Bientôt trois ans plus tard, le réalisateur Jean-Jacques Annaud (L'Ours, Sept ans au Tibet, Le Nom de la Rose,...) s’est emparé de l’histoire; pour raconter ce qui s’est passé, pour faire voir et faire entendre le déroulé de la catastrophe. Le film s’appelle Notre-Dame Brûle et sort le 16 mars au cinéma. Jean Jacques Annaud est passé par la rédaction, on en a profité pour l'inviter à discuter avec nous.