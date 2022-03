Bourse de Bruxelles - L'euro et les marchés plongent à l'inverse du métal jaune

UCB (96,84) était négative de 1,14%, arGEN-X (243,30) et Galapagos (55,51) de 1,18% et 1,60%, GBL (87,06) et Ackermans (156,60) de 3,86% et 3,57%, Melexis (75,80) de 3,44%.

AB InBev (50,69) et KBC (55,88) chutaient de 3,17% et 4,67%, ING (8,90) plongeant de 9,71% alors que Ageas (40,93) ne perdait que 0,61%.

Proximus (17,15) et Telenet (29,72) valaient 3,71% et 1,20% de moins que la veille, Orange Belgium (18,64) abandonnant par ailleurs 2,92% tandis que Bpost (6,01) était finalement inchangée.

WDP (33,28) était négative de 3,37%, Aedifica (100,30) et Cofinimmo (113,80) reculant de 1,57% et 1,81%, Sofina (330,80) et Elia (126,50) de 2,01% et 0,55%.

Hors BEL 20, Unifiedpost (10,14) et Deceuninck (2,38) étaient amputées de 10,6% et 8,1%, Ekopak (15,54) et AudioValley (2,52) de plus de 8% également tandis que des pertes de plus de 6% étaient relevées en Kinepolis (47,82), Bekaert (33,80) et Ontex (6,60).

D'Ieteren (131,20) et CFE (109,20) abandonnaient 5,5% et 4,9%, Econocom (3,40) et EVS (19,14) perdant de même plus de 4% tout comme Van de Velde (33,30).

Les résultats de Banimmo (4,12) étaient par contre salués par un bond de 8,4%, Vastned Retail Belgium (32,20) progressant de 2,2%.

Advicenne (5,06) et Celyad (1,76) étaient allégées de 11,2% et 10,4%, Acacia Pharma (1,18) et Biocartis (1,94) plongeant de 7,5% et 6,5%. Bone Therapeutics (0,35) chutait de 5,6%, des pertes de plus de 4% étant notées en Mithra (16,86), IBA (17,06), MDxHealth (0,73) et Oxurion (1,40).