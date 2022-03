Coronavirus: la fin de crise sans la fête

Alexander De Croo et les partenaires du Comité de concertation ont annoncé la levée de la plupart des contraintes imposées durant la pandémie, à partir de lundi prochain. Mais tous ont la tête ailleurs…

Un collègue commente : « Jamais vu des mines aussi graves pour annoncer de bonnes nouvelles »… De fait, on lève les restrictions mises en œuvre durant la pandémie, mais rue de la Loi, siège du gouvernement fédéral, dans la salle de presse dénommée « le bunker », tous ont la tête ailleurs : la guerre en Ukraine impose tout son poids. Alexander De Croo, Premier ministre : « Depuis deux ans, à force de solidarité, nous avons franchi monts et marées dans la crise du covid. C’est la solidarité encore, on pense notamment aux réfugiés, qui doit nous guider alors que la guerre frappe sur le continent européen. » A ses côtés, Rudi Vervoort, ministre-président bruxellois, relaie : « Le défi est immense à nouveau. Ce sont ces sentiments, comme la solidarité, qui font la différence dans le genre humain ».