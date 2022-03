Tim Wellens visera la victoire aux Strade Bianche: «Vous pouvez le mettre en titre»

Favori, parmi d’autres, samedi dernier du Circuit Het Nieuwsblad, il avait dû renoncer samedi à quelques heures du départ, malade. « Je suis complètement remis », a-t-il déclaré. « Je me suis senti bien à l’entraînement ces derniers jours et j’espère que mes meilleures jambes n’ont pas encore disparu. Il s’agit maintenant d’attendre de voir comment cette sensation se traduira en course. »

« J’ai été sur le podium ici une fois auparavant (3e en 2017, NDLR). Kwiatkowski était le meilleur coureur à ce moment-là et a gagné, mais je sentais que je pouvais me battre pour la victoire. J’espère pouvoir le faire samedi ». Pour lui, Tadej Pogacar et Julian Alaphilippe seront les favoris sur les routes blanches de Toscane.

Campenaerts n’a pas d’ambition personnelle à Sienne. Il roulera pour son chef de file. « Ces dernières années, cette course a été remportée par des gars qui ont « un gros moteur », par des coureurs qui sont devant dans les classiques wallonnes et dans les étapes de montagne. Tim est chez nous celui qui dispose des meilleurs atouts. En plus, avec cette côte (meurtrie, NDLR), je ne suis pas à 100 %. Cela n’aurait pas été mauvais de me reposer, mais je prends quand même le départ samedi parce que la confiance en lui est grande et je m’entends bien avec lui. Donc, j’aimerais lui venir en aide aussi longtemps que possible dans la course. Je ne serai pas au départ lundi de Tirreno-Adriatico et prendrai le temps de me rétablir. »