«Kontakthof» à Charleroi: tout l’univers de Pina Bausch

En 1978, Pina Bausch a 38 ans et, déjà une longue carrière derrière elle. En tant que danseuse, à Essen où elle a étudié avec Kurt Jooss et à New York, puis, de retour en Allemagne, en tant que chorégraphe et metteuse en scène. Mais c’est durant cette année-là qu’elle va véritablement s’imposer avec deux pièces devenues mythiques, Café Müller et Kontakhof. C’est donc une véritable pièce de légende que Charleroi Danse accueille au Palais des Beaux-Arts de Charleroi du 10 au 12 mars.