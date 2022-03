Nabil Jijakli: «Credendo ne couvre plus les exportations vers la Russie»

Les choses sont claires : l’Union européenne a interdit, aux assureurs-crédit publics, aux banques publiques et aux banques de développement, de soutenir le commerce et les investissements vers la Russie, la Biélorussie et l’Ukraine », explique Nabil Jijakli, le patron de Credendo, le groupe public d’assurance-crédit.

Cette mesure va grandement impacter les échanges commerciaux entre la Russie et les pays européens – bien au-delà des secteurs explicitement visés dans les mesures annoncées le vendredi 25 février (les biens à double usage, civil et militaire, l’aviation et le spatial et les technologies de raffinage du pétrole).