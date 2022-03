Guerre en Ukraine: Yarmolenko ne va pas jouer à Liverpool, la France suspend un contrat de diffusion en Russie

Il n’est pas blessé physiquement et il s’est entraîné, mais l’international ukrainien Andriy Yarmolenko ne jouera pas samedi en Premier League de football avec son club de West Ham à Liverpool. L’attaquant a reçu la permission de son club de se consacrer à sa famille et à son pays après l’invasion de l’Ukraine le 24 février par la Russie.

« Je ne pense pas qu’il soit tout à fait prêt et nous voulons lui donner toutes les chances de faire tout ce qu’il peut pour sa famille et pour son pays. Je pense qu’il se sent juste un peu englué dans la situation actuelle », a déclaré vendredi son entraîneur David Moyes.