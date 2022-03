Le football wallon a un blason à redorer

Le Standard pourra compter, dimanche au Stade du Pays de Charleroi, sur le soutien de 1.000 supporters, qui y seront acheminés à bord de 21 cars et encadrés par 38 stewards, soit 8 de plus que ce que la police de Charleroi avait demandé, le club liégeois estimant que ce n’était pas de trop par rapport au nombre de fans annoncés. Car on sait depuis mercredi soir que ceux-ci seront bien au rendez-vous, puisque la police de Liège, échaudée par les graves incidents qui avaient émaillé le dernier duel wallon à Sclessin le 5 décembre 2021, avait conditionné leur présence au bon déroulement du match face au Beerschot et donc, à leur bonne tenue en tribunes, ce qui a été le cas.