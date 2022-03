L’adhésion à l’Union européenne, un processus long et complexe, qui requiert l’accord des Vingt-Sept

Que répondre à Volodymyr Zelensky, quand il sollicite une adhésion « immédiate » de l’Ukraine à l’Union européenne ? « Il est important de rassurer les Ukrainiens. Il faut leur donner un signal clair : vous êtes des nôtres, nous vous voulons parmi nous, à la table européenne, dès que possible », insiste Maros Sefcovic. Mais le vice-président de la Commission revient aussitôt sur la ligne tenue, ces derniers jours : « la priorité, c’est d’aider l’Ukraine dans son combat contre l’ennemi et lui offrir toute l’assistance possible. »