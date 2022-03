Paris-Nice: Van Aert, une préparation dans l’ombre

Si l’on avait dû écouter le 13 heures de Jean-Pierre Pernaut, décédé ce mercredi, il ne fait aucun doute que le présentateur star de TF1 aurait débuté son JT par une météo ensoleillée à divers endroits de sa si chère France. Et pour cause, à cette période de l’année, moment où le climat s’assagit, à l’une ou l’autre exception près, le féru de cyclisme prend rendez-vous avec Paris-Nice, la « Course au soleil ».