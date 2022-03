Un boulevard pour Pogacar?

L’ultime montée vers Sienne est loin d’être un boulevard, elle ressemble à un goulot encadré par des bâtisses séculaires qui veillent sur la quiétude de la partie piétonne de la ville. Ce boulevard, au sens figuré, concerne plutôt Tadej Pogacar. Le vainqueur de l’UAE Tour a débuté sa saison par une victoire, rien de plus logique en ce qui le concerne. L’épreuve toscane sera donc sa deuxième course, qu’il adore et qu’il n’a pas loupée depuis ses débuts professionnels en 2019, avec une 7e place l’année dernière derrière les funambules de la spécialité, dont Mathieu van der Poel avait émergé. Or, Pogacar se retrouve bien malgré lui favori d’une course où les « crossmen » les plus célèbres ne sont pas là. van Aert (choix stratégique maintes fois expliqué), van der Poel (en reconstruction de son dos en Espagne où il s’entraîne) et Pidcock (virus à l’estomac) ne seront pas de la partie. En l’absence des deux derniers vainqueurs (VDP et WVA), Pogacar doit-il simplement se méfier d’un autre ancien lauréat, Julian Alaphilippe ?