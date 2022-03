Strade Bianche: Benoot attend monts et merveilles

En Toscane, le Gantois a connu ses plus beaux souvenirs. En l’absence de son leader Wout van Aert, il veut saisir la chance qui lui est offerte de remporter une 2e fois les Strade Bianche ce samedi.

Vendredi, lors des reconnaissances que les coureurs effectuaient pour recadrer le terrain, retrouver les douleurs aux fessiers quand la selle tape sur les cailloux, le ciel avait pris la couleur des pierres, il était blanc et aveuglant. Même la piazza del Campo de Sienne était moins carmin autour de son hippodrome légendaire. Mais, surtout, un froid glacial et perçant dominait l’atmosphère alors qu’une chaleur presque printanière sévissait pour le plus grand bonheur des Belges… en Belgique.