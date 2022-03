Comité de concertation: ce qui change pour les voyages dès le 11 mars

Le Comité de concertation a tranché ce vendredi. La Belgique passe en code jaune de son baromètre corona et fait tomber de nombreuses mesures sanitaires.

Les règles relatives aux entrées dans le pays changeront à partir du 11 mars, sur base du constat que « les infections et le nombre de nouvelles hospitalisations suivent une tendance constante à la baisse ».

La décision a été prise vendredi en Comité de concertation, et communiquée dans la foulée. Le « Passenger Locator Form », le document à remplir avant de passer la frontière pour rentrer en Belgique, ne sera plus la norme mais plutôt l’exception, de même que les tests et quarantaines après l’arrivée, a souligné le Premier ministre Alexander De Croo en conférence de presse.