Jean-Jacques Annaud: «Notre-Dame brûle est l’illustration parfaite du syndrome de la catastrophe»

Qui d’autre que le cinéaste de La Guerre du feu et du Nom de la Rose pouvait filmer l’incendie de Notre-Dame de Paris ? Au-delà des images dantesques, c’est un symbole de la civilisation, dépositaire des reliques les plus sacrées de la chrétienté, la couronne d’épines du Christ, que le feu menaçait d’anéantir. Seul l’héroïsme d’une poignée de pompiers volontaires a permis de sauver le patrimoine mondial de Notre-Dame de l’effondrement. Jean-Jacques Annaud a minutieusement reconstitué le drame dans un film haletant, dont le crescendo, les effets spéciaux et le courage des acteurs sont parfaitement maîtrisés, au point de ne plus pouvoir distinguer la réalité de la fiction. Notre-Dame brûle