«Eden Hazard et Romelu Lukaku doivent être dans la sélection des Diables rouges en mars»: l’avis de nos experts foot

En manque de temps de jeu au Real Madrid, ne faudrait-il pas convoquer Eden Hazard pour la prochaine trêve internationale, malgré la volonté du sélectionneur de n’appeler aucun Diable à plus de 50 caps ? Nos experts présents dans « En attendant le match », le talk foot de Sudinfo et Le Soir, y sont favorables.

877 minutes. C’est le maigre temps de jeu que comptabilise notre Diable rouge au Real Madrid cette saison. Auteur d’un seul but et de deux passes décisives, l’ancien joueur de Chelsea connaît une saison catastrophique, une fois encore malheureusement. Barré par l’éclosion de Vinicius Junior, Hazard ne fait pas partie des plans d’Ancelotti et les chiffres le confirment. Sur les six dernières rencontres, il n’a joué que 46 minutes, un triste bilan pour notre compatriote. C’est dans ce contexte qu’arrive la prochaine trêve internationale, qui sert généralement de bouffée d’oxygène pour le Merengue. Problème, Roberto Martinez a déclaré mi-novembre qu’il ne ferait appel à aucun Diable possédant plus de 50 sélections.

« Il faut qu’il joue, qu’il se sente dans un groupe où il est important »

Pour notre journaliste Guillaume Raedts, la question est vite répondue, il doit être présent. « Avec Eden Hazard, on est dans un cas particulier, il faut qu’il joue, qu’il soit dans un groupe à Tubize où il sente qu’il est important, pour sortir de cette galère madrilène qui n’en finit plus. » Mais il va plus loin, pour lui, Martinez devrait aussi sélectionner Lukaku pour le sortir de la grisaille londonienne. « Je sélectionnerais Romelu pour qu’il vienne reprendre un peu de confiance, parce qu’à Chelsea, c’est aussi compliqué et que ça lui fera du bien de sortir de Londres. »

Lukaku et Hazard pour guider cette nouvelle génération

Outre le fait de prendre du temps de jeu et de la confiance, notre légendaire capitaine et notre meilleur buteur en sélection pourraient avoir un deuxième rôle à jouer comme l’évoque Guillaume : « Ces deux-là aussi peuvent servir de guides pour ne pas que les nouveaux se retrouvent complètement perdus, et pour que ces matchs servent aussi à quelque chose. » Un avis que partage Mbo Mpenza. « Je suis tout à fait d’accord, il faut surtout qu’ils jouent, qu’ils retrouvent l’envie de jouer et de se sentir dans un environnement familier. Ils vont servir de grand frères pour les jeunes donc ils doivent être présents. » Philippe Dewitte affirme lui que c’est un plus d’avoir Hazard, car malgré son faible temps de jeu, il est encore en jambe. « Il est quand même en condition, à chaque fois qu’il joue, 8 minutes, 12 minutes, parfois une mi-temps, on voit quand même des signes positifs. Le peu qu’on voit de lui, on ne voit pas le meilleur Eden, mais ça reste tout de même du Eden. » Rendez-vous le 18 mars prochain, pour savoir si Hazard et Lukaku font partie de la liste définitive de Roberto Martinez.