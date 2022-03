Invasion de l'Ukraine - Booking suspend également ses services en Russie

Glenn Fogel souligne que faire des affaires dans la région est devenu de plus en plus complexe ces derniers jours en raison à la fois de la guerre et des nombreuses sanctions internationales contre la Russie. A cause de cette "complexité croissante", son entreprise arrêtera ses services en Russie mais aussi au Bélarus.

"Nous continuerons à faire tout notre possible pour la sécurité de nos collègues, clients et partenaires, tout en soutenant les efforts humanitaires. Nous continuerons d'unir nos forces à tous ceux qui appellent à la paix", ajoute le CEO.