La fin des ennuis physiques pour Jérémy Doku? «Je me suis remis en question», explique le Diable rouge

Alors qu’il n’a disputé que 564 minutes cette saison (toutes compétitions confondues), il se prépare à affronter Angers. En marge de cette rencontre, il s’est livré en conférence de presse. À seulement 19 ans, l’ancien Anderlechtois n’a d’ailleurs pas manqué de se remettre en question, faisant trait d’un professionnalisme à toute épreuve pour revenir dans le coup. Et peut-être encore plus fort, plus virevoltant.

« Changer quelques habitudes »

« Je suis de retour, je compte bien apporter un maximum. Il y a de bons matches à jouer jusqu’à la fin de la saison et nous avons des ambitions », révèle le Diable rouge, qui a été blessé à plusieurs reprises ces derniers mois. « Je ne me suis pas préparé à ça. Quand tu enchaînes deux ou trois blessures, c’est très difficile parce que ce qu’on aime faire, c’est jouer au foot. Pour éviter ça, il faut parfois changer quelques habitudes. Par exemple dormir plus tôt ou manger autrement. Essayer de tout changer pour mettre toutes les chances de mon côté. Peut-être que je ne faisais pas aussi attention que maintenant. C’est le club, mais je me suis remis en question. Je me suis demandé ce que je pouvais faire pour éviter tout ça. Se blesser une fois OK, mais à partir de trois fois tu te poses des questions. »