Les mots poignants d’Oleksandr Zinchenko (Manchester City) sur la guerre en Ukraine: «Sans ma fille et ma famille, je serais là-bas»

Interrogé par la BBC Sport, Oleksandr Zinchenko a livré sa façon de voir les choses, non sans émotion. Il révèle comment il a appris la rude nouvelle. « À minuit, heure du Royaume-Uni, ma femme m’a réveillé et elle pleurait. J’étais sous le choc. Elle m’a montré les vidéos, les photos, ce qui se passe maintenant en Ukraine. »

« Ils n’abandonneront pas »

Plus d’une semaine après le début du conflit, le joueur des Skyblues ne cesse de pleurer et de penser à son pays. « Je pleure. Je vous promets, je pleure. Cela fait déjà une semaine, mais même si je peux conduire la voiture pour aller au terrain d’entraînement ou ailleurs, je ne cesse de pleurer. Tout est ancré dans ma tête. »

S’il est en sécurité du côté de Manchester, il avoue qu’il a pensé rejoindre l’Ukraine pour aller combattre. Et aider ses amis, ses proches. « Je vais être honnête : sans ma fille et ma famille, je serais là-bas. Je suis né comme ça. Je connais les gens de mon pays, leur mentalité, et tous, ils pensent exactement la même chose. Je suis tellement fier d’être Ukrainien, et je le serai pour le reste de ma vie. Et quand vous regardez les gens, comment ils se battent pour leur vie. Je les connais, je connais la mentalité de mon peuple. Ces gens-là préfèrent mourir, et ils mourront. Mais ils ne vont pas abandonner. »