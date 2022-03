Télétravail, masques, CST… ce que le changement en code jaune implique

Avec le Covid Safe Ticket, les restrictions imposées durant la pandémie tomberont dès ce lundi 7 mars. On maintient toutefois provisoirement le masque dans les transports publics. Un dernier Codeco aura lieu le 25 mars, en principe pour mettre fin totalement aux contraintes.

Le Comité de concertation de ce vendredi 4 mars répond aux attentes : on passe en code « jaune » et on met fin, pour l’essentiel, aux restrictions imposées durant la pandémie. Cela, dès ce lundi 7 mars, à l’issue du congé de carnaval.

Le même Codeco encadre en outre, verrouille presque, l’hypothèse d’un retour au CST à l’avenir. Ce retour ne sera pas automatique. D’abord, la « plus-value épidémiologique » du CST sera évaluée pour décider de son maintien ou non dans le baromètre. Ensuite, la réactivation ne pourra se faire que dans une situation d’urgence épidémique dûment décrétée dans les règles légales. Et même dans ce cas-là, le Comité de concertation devra encore se prononcer sur le retour du CST.

Par ailleurs, l’obligation du port du masque est levée partout (donc notamment pour les plus de 12 ans dans l’enseignement), sauf dans les transports en commun (trains, trams, bus à l’exception des gares et des aéroports) et les établissements de soins (hôpitaux, maisons de repos). Enfin, le port du masque ne sera plus de mise dans les magasins.

Le masque reste toutefois recommandé notamment à l’intérieur et dans les endroits où la distance (sociale) de 1,5 mètre ne peut être garantie, dans les lieux d’encombrement exceptionnel et dans les secteurs où des employés sont en contact étroit avec le public (comme le secteur des titres-services et les soins à domicile).

Fin de la phase fédérale

Le Comité de concertation acte la fin de ce que l’on appelle la « phase fédérale », pour le 11 mars prochain. Cela signifie donc que le fédéral, les Régions et les Communautés retrouvent leur autonomie et pourront prendre les mesures sanitaires éventuelles en toute autonomie. Les Comités de concertation seront dès lors l’exception. Les responsables du gouvernement fédéral et des entités fédérées se retrouveront toutefois le 25 mars prochain, cette fois, en principe, si les données épidémiologiques suivent, pour lever les dernières restrictions, le port du masque en particulier.

Plus généralement, les partenaires du Codeco chargent le commissariat corona (qui devient le « focal point covid ») de présenter une note circonstanciée, qui sera soumise aux Régions et Communautés, visant à structurer, coordonner si possible, les politiques de santé pour les mois à venir, en phase post-pandémique en quelque sorte, ou en phase de conclusion de la pandémie.

Le télétravail « structurel »

Le télétravail, qui fut obligatoire, puis recommandé, enfin conseillé, n’est plus de mise. Mais, comme prévu là encore, les responsables politiques invitent les interlocuteurs sociaux à mettre au point un régime « structurel » en phase de vigilance covid, comportant une série de mesures en termes de distance sociale, voire de port du masque si celle-ci ne peut être garantie sur le lieu de travail.