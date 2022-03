SC Charleroi – Standard: retour sur les chocs wallons les plus houleux de ces dernières années

Avant le choc wallon, retour sur les derniers affrontements entre le Sporting de Charleroi et le Standard. En espérant que, ce dimanche, le football, et rien que le football, sera bien au centre des débats !

Août 2012 : le drapeau de Pocognoli

Pour leur retour en D1, Charleroi avait subi sur son propre terrain la loi du Standard. Sèchement battu 2-6, l’ambiance n’était pas à la fête au Mambourg surtout après le geste de Sébastien Pocognoli. Après la rencontre, l’ancien défenseur des Rouches s’illustre en allant planter un drapeau des Ultras du Standard au milieu du terrain. Offusqués par ce geste, les Zèbres demanderont justice pour « incitation à la violence ». Le joueur belge écopera d’une amende de 650 euros.

Octobre 2015 : une défaite amère

Charleroi mène 2-1 au marquoir suite à des buts de Perbet et Baby, mais à dix minutes du terme, les supporters liégeois s’enflamment et lancent des fumigènes et des pétards sur le gardien Nicolas Penneteau. L’arbitre décide d’interrompre temporairement le match pendant une dizaine de minutes. Au retour des vestiaires, le Standard renverse la situation avec un but à la 85e de Jelle Van Damme, suivi du but salvateur de Renaud Emond à la 89e. Très remonté, Mehdi Bayat s’était plaint de la situation et avait déclaré que le match aurait dû tout simplement être arrêté.